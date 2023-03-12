Шарапов Петр Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапов Петр Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1926 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1956 г.р.

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Апрель
Рождение ребёнка
1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шарапова Руфина Иосифовна

Рождение ребёнка
07.06.1956

Сын: Шарапов Николай Петрович

Мать ребёнка: Шарапова Руфина Иосифовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарапова Руфина Иосифовна

Смерть
1974
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