Шарапов Петр Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Апрель
Рождение ребёнка
1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шарапова Руфина Иосифовна
Рождение ребёнка
07.06.1956
Мать ребёнка: Шарапова Руфина Иосифовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1974