Ракитина Татьяна Кирилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Сын: Ракитинъ Артемий
Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1839
Сын: Ракитинъ Филипъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1843
Сын: Ракитинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ракитинъ Павелъ
Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ракитинъ Дмитрий