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Ракитина Татьяна Кирилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ракитинъ Артемий

Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1839

Сын: Ракитинъ Филипъ

Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1843

Сын: Ракитинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ракитинъ Павелъ

Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Ракитинъ Дмитрий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ракитинъ Дмитрий

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