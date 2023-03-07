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Кощеева Екатерина Иванова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1869

Сын: Кощеев Григорий Прохоров

Отец ребёнка: Кощеев Прохор Андреевич

Рождение ребёнка
20.07.1876 ст.

Дочь: Кощеева Анна Прохорова

Отец ребёнка: Кощеев Прохор Андреевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
25.06.1877 ст.

Сын: Кощеев Андрей Прохоров

Отец ребёнка: Кощеев Прохор Андреевич

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Прохор Андреевич

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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