Кощеева Екатерина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1869
Отец ребёнка: Кощеев Прохор Андреевич
Рождение ребёнка
20.07.1876 ст.
Дочь: Кощеева Анна Прохорова
Отец ребёнка: Кощеев Прохор Андреевич
Рождение ребёнка
25.06.1877 ст.
Отец ребёнка: Кощеев Прохор Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно