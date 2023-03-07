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Кощеев Григорий Прохоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Кощеев Прохор Андреевич

Мать: Кощеева Екатерина Иванова

Рождение ребёнка
06.04.1896 ст.

Сын: Кощеев Георгий Григорьевич

Мать ребёнка: Кощеева Татьяна Александровна

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
16.08.1897 ст.

Сын: Кощеев Андрей Григорьевич

Мать ребёнка: Кощеева Татьяна Александровна

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Аграфена Григорьевна

Мать ребёнка: Кощеева Татьяна Александровна

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
17.04.1903 ст.

Дочь: Александра Григорьевна

Мать ребёнка: Кощеева Татьяна Александровна

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Кощеева Татьяна Александровна

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кощеева Татьяна Александровна

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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