Кощеев Григорий Прохоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: Кощеев Прохор Андреевич
Рождение ребёнка
06.04.1896 ст.
Сын: Кощеев Георгий Григорьевич
Мать ребёнка: Кощеева Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
16.08.1897 ст.
Сын: Кощеев Андрей Григорьевич
Мать ребёнка: Кощеева Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Аграфена Григорьевна
Мать ребёнка: Кощеева Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
17.04.1903 ст.
Дочь: Александра Григорьевна
Мать ребёнка: Кощеева Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Кощеева Татьяна Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно