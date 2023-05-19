Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Ивановна

Анна Ивановна

Место рождения

Толвенцово, Старицкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Толвенцово, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Мануйлов Михаил Павлович

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
11.04.1916

Сын: Мануйлов Георгий Михайлович

Отец ребёнка: Мануйлов Михаил Павлович

Абакумово, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мануйлов Михаил Павлович

Смерть
Неизвестно