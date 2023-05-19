Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1889
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Мануйлов Михаил Павлович
Рождение ребёнка
11.04.1916
Сын: Мануйлов Георгий Михайлович
Отец ребёнка: Мануйлов Михаил Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно