Устинья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1850

Сын: Павел Иовлевич

Отец ребёнка: Иов Севастьянов

Кошелево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1854

Сын: Иван Иовлевич

Отец ребёнка: Иов Севастьянов

Кошелево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Дарья Иовлевна

Отец ребёнка: Иов Севастьянов

Кошелево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1865

Сын: Александр Иовлевич

Отец ребёнка: Иов Севастьянов

Кошелево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1867

Сын: Василий Иовлевич

Отец ребёнка: Иов Севастьянов

Кошелево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Петр Иовлевич

Отец ребёнка: Иов Севастьянов

Кошелево, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иов Севастьянов

Смерть
Неизвестно