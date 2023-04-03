Устинья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1850
Сын: Павел Иовлевич
Отец ребёнка: Иов Севастьянов
Рождение ребёнка
1854
Сын: Иван Иовлевич
Отец ребёнка: Иов Севастьянов
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Дарья Иовлевна
Отец ребёнка: Иов Севастьянов
Рождение ребёнка
1865
Сын: Александр Иовлевич
Отец ребёнка: Иов Севастьянов
Рождение ребёнка
1867
Сын: Василий Иовлевич
Отец ребёнка: Иов Севастьянов
Рождение ребёнка
1874
Сын: Петр Иовлевич
Отец ребёнка: Иов Севастьянов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иов Севастьянов
Смерть
Неизвестно