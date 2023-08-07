Патрушева (Зименкова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зименков Николай
Мать: Зименкова Марина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шумилова Ольга
Отец ребёнка: Патрушев Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Патрушев Борис
Место жительства
Неизвестно
Снежинск Челябинской области
Смерть
Неизвестно
Снежинск Челябинской области