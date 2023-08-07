Патрушева (Зименкова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПатрушева (Зименкова) Мария

Патрушева (Зименкова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зименков Николай

Мать: Зименкова Марина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шумилова Ольга

Отец ребёнка: Патрушев Борис

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Патрушев Борис

Место жительства
Неизвестно
Снежинск Челябинской области
Смерть
Неизвестно
Снежинск Челябинской области
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close