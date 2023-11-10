Шершень (Лавщенко) Агриппина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шершень (Лавщенко) Агриппина Трофимовна

Место рождения

Покровское, Чернігівська область

Дата рождения

09.06.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1877 ст.

Отец: Лавщенко Трофим Иосифович

Мать: Лавщенко Анна Фоминична

Покровское, Чернігівська область
Крещение
10.06.1877 ст.
Покровское, Чернігівська область
Казак Иеремия Яковлевич Скоробогатько, Евдокия Сидоровна Кроха
Бракосочетание
02.11.1897 ст.

Муж: Шершень Яков Харлампиевич

Покровское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
24.01.1899 ст.

Дочь: Шершень Ксения Яковлевна

Отец ребёнка: Шершень Яков Харлампиевич

Макошино, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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