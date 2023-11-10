Шершень (Лавщенко) Агриппина Трофимовна
Место рождения
Дата рождения09.06.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1877 ст.
Отец: Лавщенко Трофим Иосифович
Мать: Лавщенко Анна Фоминична
Крещение
10.06.1877 ст.
Казак Иеремия Яковлевич Скоробогатько, Евдокия Сидоровна Кроха
Бракосочетание
02.11.1897 ст.
Рождение ребёнка
24.01.1899 ст.
Дочь: Шершень Ксения Яковлевна
Отец ребёнка: Шершень Яков Харлампиевич
Макошино, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно