Телинъ Кириллъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Телинъ Кириллъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

15.03.1856

Пол

Мужской

Отец

1824 г.р.

Мать

1826 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1856

Отец: Телинъ Иванъ

Мать: Телина Пелагея

Александровка
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