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Телинъ Кириллъ
Телинъ Кириллъ
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Место рождения
Александровка
Дата рождения
15.03.1856
Пол
Мужской
Отец
Телинъ Иванъ
1824 г.р.
Мать
Телина (Ерастова) Пелагея
1826 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1856
Отец:
Телинъ Иванъ
Мать:
Телина Пелагея
Александровка
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