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Понкратов Николай Евсеевич

Место рождения

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1838

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: Понкратов Евсей Кудинович

Мать: Понкратова Агафья Меркуловна

Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение: запись о рождении №18, метрическая книга за 1838 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Андрей ... Показать все
Смерть
1841
Ломовое, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Смерть: запись о смерти №28, метрическая книга за 1841 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
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