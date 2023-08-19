Понкратов Николай Евсеевич
Место рождения
Дата рождения1838
Дата смерти1841
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Рождение: запись о рождении №18, метрическая книга за 1838 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были Андрей ... Показать все
Смерть
1841
Смерть: запись о смерти №28, метрическая книга за 1841 год, Богоявленская церковь, село Ломовое, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния