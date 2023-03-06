Козин Василий Степанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козин Василий Степанов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

?.01.1888

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Козин Степан Феофанович

Мать: не указана

Смерть
?.01.1888
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