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Козин Василий Степанов
Козин Василий Степанов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1887
Дата смерти
?.01.1888
Пол
Мужской
Отец
Козин Степан Феофанович
1859 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец:
Козин Степан Феофанович
Мать: не указана
Смерть
?.01.1888
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