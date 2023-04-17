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Петер Артур Юрьевич
Петер Артур Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Петер Юрий
Мать
Петер (Решетняк) Светлана Валентиновна
1979 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Петер Юрий
Мать:
Петер Светлана Валентиновна
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