Петер Артур Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетер Артур Юрьевич

Петер Артур Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петер Юрий

Мать: Петер Светлана Валентиновна