Kurpa Maria
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Отец ребёнка: Kurpa Antanas
Matjuny
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Kristina
Отец ребёнка: Kurpa Antanas
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Kurpis Antanas
Отец ребёнка: Kurpa Antanas
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Kurpa Antanas