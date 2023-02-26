Kurpa Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Kurpa Maria

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Сын: Kurpis Vincas Винцент

Отец ребёнка: Kurpa Antanas

Matjuny
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Kristina

Отец ребёнка: Kurpa Antanas

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Kurpis Antanas

Отец ребёнка: Kurpa Antanas

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Kurpa Antanas

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