Ерохова Мария Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерохова Мария Сергеевна

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Место рождения

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1774

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774

Отец: не указан

Мать: не указана

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крепостная крестьянка помещика, лейтенанта Павла Михайловича Засецкого.
Рождение ребёнка
1807

Сын: Ерохов Александр

Отец ребёнка: не указан

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крепостной крестьянин помещика, лейтенанта Павла Михайловича Засецкого.
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Ерохова Прасковья

Отец ребёнка: не указан

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крепостная крестьянка помещика, лейтенанта Павла Михайловича Засецкого.
Рождение ребёнка
1812

Дочь: Ерохова Феодосия

Отец ребёнка: не указан

Попадьино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Крепостная крестьянка помещика, лейтенанта Павла Михайловича Засецкого.
Смерть
Неизвестно
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