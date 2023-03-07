Ерохова Мария Сергеевна
Место рождения
Дата рождения1774
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1774
Отец: не указан
Мать: не указана
Крепостная крестьянка помещика, лейтенанта Павла Михайловича Засецкого.
Рождение ребёнка
1807
Сын: Ерохов Александр
Отец ребёнка: не указан
Крепостной крестьянин помещика, лейтенанта Павла Михайловича Засецкого.
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Ерохова Прасковья
Отец ребёнка: не указан
Крепостная крестьянка помещика, лейтенанта Павла Михайловича Засецкого.
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Ерохова Феодосия
Отец ребёнка: не указан
Крепостная крестьянка помещика, лейтенанта Павла Михайловича Засецкого.
Смерть
Неизвестно