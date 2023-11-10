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Кропоткин Пётр Николаевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1910

Дата смерти

1996

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Кропоткин Николай Александрович

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1937

Сын: Кропоткин Алексей Петрович

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Известный российский ученый-геолог, член Российской Академии Наук.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1996
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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