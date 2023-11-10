Кропоткин Пётр Николаевич
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти1996
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Кропоткин Николай Александрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1937
Сын: Кропоткин Алексей Петрович
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
1992
Известный российский ученый-геолог, член Российской Академии Наук.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1996