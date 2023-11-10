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Кропоткин Николай Александрович

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1878

Дата смерти

1949

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Кропоткин Александр Алексеевич

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Князь.
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Кропоткин Николай Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1910

Сын: Кропоткин Пётр Николаевич

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
1949
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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