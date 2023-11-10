Кропоткин Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения1878
Дата смерти1949
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Кропоткин Александр Алексеевич
Мать: не указана
Князь.
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Кропоткин Николай Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Кропоткин Пётр Николаевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1949