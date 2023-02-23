Мартемьянова Наталья Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.12.1919
Дочь: Евгения Матвеевна
Отец ребёнка: Мартемьянов Матвей Никанорович
Рождение ребёнка
11.09.1921
Сын: Мартемьянов Вов Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Матвей Никанорович
Рождение ребёнка
1924
Сын: Мартемьянов Федор Матвеевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Матвей Никанорович
Рождение ребёнка
1926
Сын: Мартемьянов Сергей Матвеевич
Отец ребёнка: Мартемьянов Матвей Никанорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно