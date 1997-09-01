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Мартемьянов ВОВ Александр Матвеевич

Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

11.09.1921

Дата смерти

01.09.1997

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

Жена

1926 г.р.

Дети

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1950 г.р.
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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1921

Отец: Мартемьянов Матвей Никанорович

Мать: Мартемьянова Наталья Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартемьянова Татьяна Ивановна

обл. Ульяновская, с. Сухая Терешка
Рождение ребёнка
1950

Сын: Мартемьянов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Мартемьянова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартемьянова Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мартемьянова Татьяна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мартемьянова Татьяна Ивановна

Смерть
01.09.1997
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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