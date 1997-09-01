Мартемьянов ВОВ Александр Матвеевич
Место рождения
Дата рождения11.09.1921
Дата смерти01.09.1997
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.09.1921
Рождение ребёнка
01.09.1947
обл. Ульяновская, с. Сухая Терешка
Рождение ребёнка
1950
Сын: Мартемьянов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Мартемьянова Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
1954
Рождение ребёнка
1960
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
01.09.1997