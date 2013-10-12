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Горбатенко Полина Даниловна
Горбатенко Полина Даниловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
12.10.2013
Пол
Женский
Отец
Горбатенко Даниил Игоревич
1987 г.р.
Мать
Горбатенко Ирина Геннадьевна
1988 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.2013
Отец:
Горбатенко Даниил Игоревич
Мать:
Горбатенко Ирина Геннадьевна
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