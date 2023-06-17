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Короткова Софья Александровна
Короткова Софья Александровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Коротков Александр Станиславович
Мать
Гагарина Мария Андреевна
1961 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Коротков Александр Станиславович
Мать:
Гагарина Мария Андреевна
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