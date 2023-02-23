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Надежда Петровна

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Место рождения

д. Самодуровка, Кузнецкого уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Самодуровка, Кузнецкого уезда
Бракосочетание
06.?.1886

Муж: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев

Рождение ребёнка
10.03.1887

Сын: Наумов Яков Ларионович

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев

Рождение ребёнка
17.04.1888

Сын: Наумов Георгий Ларионович

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев

Рождение ребёнка
11.07.1889

Дочь: Ольга Ларионовна

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев

Рождение ребёнка
17.10.1890

Сын: Наумов Дмитрий Ларионович

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев

Рождение ребёнка
29.11.1891

Сын: Наумов (умер?) Иван Ларионович

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев

Рождение ребёнка
26.10.1896

Сын: Наумов Дмитрий Ларионович

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев

Рождение ребёнка
22.05.1900

Сын: Наумов - Жит/д/ков Михаил Ларионович

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев

Рождение ребёнка
26.07.1903

Дочь: Прасковья Ларионова

Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев

Смерть
Неизвестно
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