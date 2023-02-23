Надежда Петровна
Место рожденияд. Самодуровка, Кузнецкого уезда
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Самодуровка, Кузнецкого уезда
Бракосочетание
06.?.1886
Рождение ребёнка
10.03.1887
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев
Рождение ребёнка
17.04.1888
Сын: Наумов Георгий Ларионович
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев
Рождение ребёнка
11.07.1889
Дочь: Ольга Ларионовна
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев
Рождение ребёнка
17.10.1890
Сын: Наумов Дмитрий Ларионович
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев
Рождение ребёнка
29.11.1891
Сын: Наумов (умер?) Иван Ларионович
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев
Рождение ребёнка
26.10.1896
Сын: Наумов Дмитрий Ларионович
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев
Рождение ребёнка
22.05.1900
Сын: Наумов - Жит/д/ков Михаил Ларионович
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев
Рождение ребёнка
26.07.1903
Дочь: Прасковья Ларионова
Отец ребёнка: Наумов - Жит/д/ков Ларион Андреев
Смерть
Неизвестно