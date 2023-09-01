Федотова Анна Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1903
Отец ребёнка: Федотов Иван Михайлович
кадом, Рязанская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
04.04.1912
Дочь: Усанова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Федотов Иван Михайлович
Kadom, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Федотов Иван Михайлович
Работа или профессия
Неизвестно