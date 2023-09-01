Федотова Анна Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова Анна Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: N Матвей

Мать: N N

Рождение ребёнка
1903

Сын: Федотов Николай Иванович

Отец ребёнка: Федотов Иван Михайлович

кадом, Рязанская обл. Russian Federation
Рождение ребёнка
04.04.1912

Дочь: Усанова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Федотов Иван Михайлович

Kadom, Ryazan Oblast Russia
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Федотов Михаил Иванович

Отец ребёнка: Федотов Иван Михайлович

Работа или профессия
Неизвестно
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