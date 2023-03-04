(Кудрявцева) Катерина Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кудрявцева) Катерина Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

После 1850

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кудрявцев д. Пестовская

Мать: не указана

Смерть
После 1850
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