Синёв Алексей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синёв Герасим Трофимович
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.07.1900
Дочь: Иулита Алексеевна
Мать ребёнка: Параскева Агапьевна
Рождение ребёнка
15.03.1902
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Параскева Агапьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Параскева Агапьевна
Смерть
Неизвестно