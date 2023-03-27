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Синёв Алексей Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синёв Герасим Трофимович

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
07.07.1900

Дочь: Иулита Алексеевна

Мать ребёнка: Параскева Агапьевна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.03.1902

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Параскева Агапьевна

Воютино, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Параскева Агапьевна

Смерть
Неизвестно