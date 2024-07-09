Степанидина Анисья Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1746
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Степанидин Федот Власович
Отец ребёнка: Степанидин Власий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Антонова (Степанидина) Дарья Власовна
Отец ребёнка: Степанидин Власий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Степанидина Васса Власовна
Отец ребёнка: Степанидин Власий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Степанидина Авдотья Власовна
Отец ребёнка: Степанидин Власий Игнатьевич
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Рыбкина (Степанидина) Прасковья Власовна
Отец ребёнка: Степанидин Власий Игнатьевич