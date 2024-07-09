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Степанидина Анисья Григорьевна

Место рождения

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1746

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: не указан

Мать: не указана

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1770

Сын: Степанидин Федот Власович

Отец ребёнка: Степанидин Власий Игнатьевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Антонова (Степанидина) Дарья Власовна

Отец ребёнка: Степанидин Власий Игнатьевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Степанидина Васса Власовна

Отец ребёнка: Степанидин Власий Игнатьевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Степанидина Авдотья Власовна

Отец ребёнка: Степанидин Власий Игнатьевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Рыбкина (Степанидина) Прасковья Власовна

Отец ребёнка: Степанидин Власий Игнатьевич

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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