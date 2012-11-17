Баталов Юрий Васильевич
Место рожденияп.Сарана (Урал)
Дата рождения18.02.1931
Дата смерти17.11.2012
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1931
п.Сарана (Урал)
Рождение ребёнка
28.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баталова Юлия Григорьевна
Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Смерть
17.11.2012
Тольятти, Тольятти, Самарская область