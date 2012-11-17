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Баталов Юрий Васильевич

Место рождения

п.Сарана (Урал)

Дата рождения

18.02.1931

Дата смерти

17.11.2012

Пол

Мужской

Отец

1909 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

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Место
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Рождение
18.02.1931

Отец: Баталов Василий Тимофеевич

Мать: Баталова Елизавета Алексеевна

п.Сарана (Урал)
Рождение ребёнка
28.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баталова Юлия Григорьевна

Красноуфимск, Красноуфимск, Свердловская область
Смерть
17.11.2012
Тольятти, Тольятти, Самарская область
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