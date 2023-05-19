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Лушников Александр Васильевич

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Место рождения

Дормидонтовка, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край

Дата рождения

14.01.1957

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1957

Отец: Лушников Василий Петрович

Мать: Лушникова Нина Андриановна

Дормидонтовка, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
26.01.1980

Жена: Лушникова Наталья Георгиевна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
01.12.1981

Дочь: Лобанова Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Лушникова Наталья Георгиевна

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
04.12.1983

Дочь: Лушникова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Лушникова Наталья Георгиевна

Рождение ребёнка
22.10.1988

Сын: Лушников Павел Александрович

Мать ребёнка: Лушникова Наталья Георгиевна

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.12.1996

Дочь: Лушникова Ксения Александровна

Мать ребёнка: Лушникова Наталья Георгиевна

Дормидонтовка, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край