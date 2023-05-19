Лушников Александр Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.01.1957
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1957
Бракосочетание
26.01.1980
Рождение ребёнка
01.12.1981
Дочь: Лобанова Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Лушникова Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
04.12.1983
Дочь: Лушникова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Лушникова Наталья Георгиевна
Рождение ребёнка
22.10.1988
Сын: Лушников Павел Александрович
Мать ребёнка: Лушникова Наталья Георгиевна
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.12.1996
Дочь: Лушникова Ксения Александровна
Мать ребёнка: Лушникова Наталья Георгиевна