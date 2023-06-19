Лушникова (Жидких) Наталья Георгиевна
Место рождения
Дата рождения03.10.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1960
Бракосочетание
26.01.1980
Рождение ребёнка
01.12.1981
Дочь: Лобанова Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Лушников Александр Васильевич
Рождение ребёнка
04.12.1983
Дочь: Лушникова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Лушников Александр Васильевич
Рождение ребёнка
22.10.1988
Сын: Лушников Павел Александрович
Отец ребёнка: Лушников Александр Васильевич
Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.12.1996
Дочь: Лушникова Ксения Александровна
Отец ребёнка: Лушников Александр Васильевич
Дормидонтовка, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край