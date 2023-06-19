Лушникова (Жидких) Наталья Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛушникова (Жидких) Наталья Георгиевна

Лушникова (Жидких) Наталья Георгиевна

avatar

Место рождения

Курундус, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

03.10.1960

Пол

Женский

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.10.1960

Отец: Жидких Георгий Михеевич

Мать: Жидких Евдокия Григорьевна

Курундус, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
26.01.1980

Муж: Лушников Александр Васильевич

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
01.12.1981

Дочь: Лобанова Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Лушников Александр Васильевич

Амурск, Амурский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
04.12.1983

Дочь: Лушникова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Лушников Александр Васильевич

Рождение ребёнка
22.10.1988

Сын: Лушников Павел Александрович

Отец ребёнка: Лушников Александр Васильевич

Усть-Илимск, город Усть-Илимск, Иркутская область
Рождение ребёнка
01.12.1996

Дочь: Лушникова Ксения Александровна

Отец ребёнка: Лушников Александр Васильевич

Дормидонтовка, Вяземский муниципальный район, Хабаровский край