Бушуев Даниил Василиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бушуев Даниил Василиев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1888 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1848 и 1850 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1887 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1888 ст.

Отец: Бушуев Василий Тихонов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1908 ст.

Дочь: Параскева Даниилова

Мать ребёнка: Бушуева Анна Георгиева

Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 70/165/258
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушуева Анна Георгиева

Смерть
Неизвестно
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