Бушуев Даниил Василиев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1888 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1888 ст.
Отец: Бушуев Василий Тихонов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1908 ст.
Дочь: Параскева Даниилова
Мать ребёнка: Бушуева Анна Георгиева
Место жительства
1908 ст.
ГКБУ «Коми-Пермяцкий окружной государственный архив» Ф. 5 Оп. 1 Д. 9 стр. АП 70/165/258
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бушуева Анна Георгиева
Смерть
Неизвестно