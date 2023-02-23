Чинякин Евстифей Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1873
Сын: Чинякин Прокопий Евстфиев
Мать ребёнка: Чинякина Акилина Егорова
Собакино , Хвалынский уезд
Рождение ребёнка
07.03.1876
Дочь: Гликерия Евстифиева
Мать ребёнка: Чинякина Акилина Егорова
Рождение ребёнка
28.06.1878
Мать ребёнка: Чинякина Акилина Егорова
Смерть
Неизвестно