Ерофеичева (Яковлева) Екатерина Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.12.1888 ст.
Сын: Ерофеичев Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Ерофеичев-Антонов-Сергеев Григорий Яковлевич
Рождение ребёнка
25.09.1891 ст.
Рождение ребёнка
12.08.1895 ст.
Дочь: Ерофеичева Васса Григорьевна
Отец ребёнка: Ерофеичев-Антонов-Сергеев Григорий Яковлевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно