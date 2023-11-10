Ерофеичева (Яковлева) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ерофеичева (Яковлева) Екатерина Яковлевна

Место рождения

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.12.1888 ст.

Сын: Ерофеичев Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Ерофеичев-Антонов-Сергеев Григорий Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1891 ст.

Сын: Ерофеичев Иоанн (Иван) Григорьевич

Отец ребёнка: Ерофеичев-Антонов-Сергеев Григорий Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.08.1895 ст.

Дочь: Ерофеичева Васса Григорьевна

Отец ребёнка: Ерофеичев-Антонов-Сергеев Григорий Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ерофеичев-Антонов-Сергеев Григорий Яковлевич

Большое Фролово, Буинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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