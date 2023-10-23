Давидчук Аверкий Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давидчук Аверкий Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давидчук Иосиф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.11.1885

Сын: Давидчук Филимон Аверкиевич

Мать ребёнка: Давидчук Елена Антоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Аверкиевна

Мать ребёнка: Давидчук Елена Антоновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Давидчук Елена Антоновна

Смерть
Неизвестно
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