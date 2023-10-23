Давидчук Аверкий Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давидчук Иосиф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1885
Сын: Давидчук Филимон Аверкиевич
Мать ребёнка: Давидчук Елена Антоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Аверкиевна
Мать ребёнка: Давидчук Елена Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Давидчук Елена Антоновна
Смерть
Неизвестно