Лебедева Пелагея Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева Пелагея Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1897

Сын: Лебедев Дмитрий Максимович

Отец ребёнка: Лебедев Максим Васильевич

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
До 1903

Дочь: Лебедева Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Лебедев Максим Васильевич

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.04.1918

Дочь: Лебедева Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Лебедев Максим Васильевич

Среднее Алькеево, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лебедев Максим Васильевич

Смерть
Неизвестно