Алексеева Гусева Фекла Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Малинькова Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Алексеев Гусев Осип Алексеевич
Место жительства
1835
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
45 в 1835 №122 https://cgamos.ru/images/IV_LS/01-0203-0747-001259/00001032.jpg
Смерть
Неизвестно