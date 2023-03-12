Алексеева Гусева Фекла Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева Гусева Фекла Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Малинькова Евдокия Осиповна

Отец ребёнка: Алексеев Гусев Осип Алексеевич

Место жительства
1835
Лосино-Петровский, Лосино-Петровский, Московская область
45 в 1835 №122 https://cgamos.ru/images/IV_LS/01-0203-0747-001259/00001032.jpg
Смерть
Неизвестно
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