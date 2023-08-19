Медведев Александр
Место рождения
Дата рождения09.05.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1956
Отец: Медведев Андрей
Мать: Медведева Елизавета
Рождение ребёнка
01.10.1977
Сын: Медведев Алексей
Мать ребёнка: Медведева Зинаида
Рождение ребёнка
09.09.1979
Сын: Медведев Дмитрий
Мать ребёнка: Медведева Зинаида
Рождение ребёнка
11.08.1986
Сын: Медведев Михаил
Мать ребёнка: Медведева Зинаида
Рождение ребёнка
02.04.1988
Сын: Медведев Андрей
Мать ребёнка: Медведева Зинаида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведева Зинаида
Место жительства
Неизвестно