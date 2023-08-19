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Медведев Александр

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

09.05.1956

Пол

Мужской

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1956

Отец: Медведев Андрей

Мать: Медведева Елизавета

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Рождение ребёнка
01.10.1977

Сын: Медведев Алексей

Мать ребёнка: Медведева Зинаида

Рождение ребёнка
09.09.1979

Сын: Медведев Дмитрий

Мать ребёнка: Медведева Зинаида

Рождение ребёнка
11.08.1986

Сын: Медведев Михаил

Мать ребёнка: Медведева Зинаида

Рождение ребёнка
02.04.1988

Сын: Медведев Андрей

Мать ребёнка: Медведева Зинаида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Зинаида

Место жительства
Неизвестно
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