Медведев Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1979
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1979
Отец: Медведев Александр
Мать: Медведева Зинаида
Рождение ребёнка
15.06.2009
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Зозуля Людмила
Норильск, город Норильск, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зозуля Людмила
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно