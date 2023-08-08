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(Тукачёва) Антонина Яковлевна
(Тукачёва) Антонина Яковлевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1930
Пол
Женский
Отец
Тукачев Яков Семенович
1883 г.р.
Мать
Тукачева Анна Яковлевна
1891 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СЯ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец:
Тукачев Яков Семенович
Мать:
Тукачева Анна Яковлевна
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