(Тукачёва) Антонина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Тукачёва) Антонина Яковлевна

(Тукачёва) Антонина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1930

Пол

Женский

Отец

1883 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Тукачев Яков Семенович

Мать: Тукачева Анна Яковлевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close