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Чуркин Тимофей Григорьев

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

20.02.1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1891

Отец: Чуркин Григорий Косьмин

Мать: Чуркина Евдокия Димитриева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
24.10.1910

Жена: Матрона Андреева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.12.1911

Дочь: Варвара Тимофеева

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.10.1913

Дочь: Матрена Тимофеева

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
25.01.1916

Сын: Чуркин Иван Тимофеев

Мать ребёнка: Матрона Андреева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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