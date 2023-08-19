Чуркин Тимофей Григорьев
Место рождения
Дата рождения20.02.1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1891
Бракосочетание
24.10.1910
Жена: Матрона Андреева
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
03.12.1911
Дочь: Варвара Тимофеева
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Рождение ребёнка
23.10.1913
Дочь: Матрена Тимофеева
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Рождение ребёнка
25.01.1916
Сын: Чуркин Иван Тимофеев
Мать ребёнка: Матрона Андреева
Смерть
Неизвестно