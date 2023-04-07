Пятнов Александр Матвеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Кудрявцева Анна Александровна
Мать ребёнка: Туркина Марфа Матвеевна
Аблазино, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Пятнова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Туркина Марфа Матвеевна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Пятнов (pyatnov) Николай (Nikolay Alekseyevich)
Мать ребёнка: Туркина Марфа Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пятнова Мария Александровна
Мать ребёнка: Туркина Марфа Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пятнов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Туркина Марфа Матвеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пятнов Василий Александрович
Мать ребёнка: Туркина Марфа Матвеевна
Смерть
Неизвестно