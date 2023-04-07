Пятнов Александр Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пятнов Александр Матвеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Дочь: Кудрявцева Анна Александровна

Мать ребёнка: Туркина Марфа Матвеевна

Аблазино, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Пятнова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Туркина Марфа Матвеевна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Пятнов (pyatnov) Николай (Nikolay Alekseyevich)

Мать ребёнка: Туркина Марфа Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пятнова Мария Александровна

Мать ребёнка: Туркина Марфа Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятнов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Туркина Марфа Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пятнов Василий Александрович

Мать ребёнка: Туркина Марфа Матвеевна

Смерть
Неизвестно