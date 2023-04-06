Кудрявцева (Пятнова) Анна Александровна
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смертиОколо 2002
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Рождение ребёнка
06.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудрявцев Пётр Фёдорович
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.05.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кудрявцев Пётр Фёдорович
Смерть
Около 2002
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно