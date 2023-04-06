Кудрявцева (Пятнова) Анна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрявцева (Пятнова) Анна Александровна

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Место рождения

Аблазино, Весьегонский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1907

Дата смерти

Около 2002

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

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Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Пятнов Александр Матвеевич

Мать: Туркина Марфа Матвеевна

Аблазино, Весьегонский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
06.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Пётр Фёдорович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
05.05.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кудрявцев Пётр Фёдорович

Смерть
Около 2002
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Белая Калитва, Белокалитвинский муниципальный район, Ростовская область
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