Валеева (Гараева) Фардия Гараевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валеева (Гараева) Фардия Гараевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.08.1957

Дочь: Садыкова Гульгена Газизуловна

Отец ребёнка: Валеев Газизулла Хабибулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алтафова Сария Газизуловна

Отец ребёнка: Валеев Газизулла Хабибулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гарипова Фаузия Газизуловна

Отец ребёнка: Валеев Газизулла Хабибулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Халиса Газизуловна

Отец ребёнка: Валеев Газизулла Хабибулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гульсира Газизуловна

Отец ребёнка: Валеев Газизулла Хабибулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рафида Газизуловна

Отец ребёнка: Валеев Газизулла Хабибулович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рахиля Газизуловна

Отец ребёнка: Валеев Газизулла Хабибулович

Смерть
Неизвестно
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