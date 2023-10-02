Валеева (Гараева) Фардия Гараевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.08.1957
Дочь: Садыкова Гульгена Газизуловна
Отец ребёнка: Валеев Газизулла Хабибулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алтафова Сария Газизуловна
Отец ребёнка: Валеев Газизулла Хабибулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гарипова Фаузия Газизуловна
Отец ребёнка: Валеев Газизулла Хабибулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Халиса Газизуловна
Отец ребёнка: Валеев Газизулла Хабибулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гульсира Газизуловна
Отец ребёнка: Валеев Газизулла Хабибулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рафида Газизуловна
Отец ребёнка: Валеев Газизулла Хабибулович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рахиля Газизуловна
Отец ребёнка: Валеев Газизулла Хабибулович
Смерть
Неизвестно