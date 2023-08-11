Буданцев Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1950
Дочь: Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Буданцева Аксинья Ананьевна
Рождение ребёнка
Около 1952
Дочь: Мария Петровна
Мать ребёнка: Буданцева Аксинья Ананьевна
Рождение ребёнка
Около 1960
Дочь: Тоня Петровна
Мать ребёнка: Буданцева Аксинья Ананьевна
Бракосочетание
Неизвестно