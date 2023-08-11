Буданцев Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буданцев Петр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1932 г.р.

Дети

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Дочь: Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Буданцева Аксинья Ананьевна

Мульта, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 1952

Дочь: Мария Петровна

Мать ребёнка: Буданцева Аксинья Ананьевна

Мульта, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Рождение ребёнка
Около 1960

Дочь: Тоня Петровна

Мать ребёнка: Буданцева Аксинья Ананьевна

Мульта, Усть-Коксинский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буданцева Аксинья Ананьевна

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