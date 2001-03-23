Абрамова (Котынова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамова (Котынова) Елена Николаевна

Место рождения

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

Дата рождения

23.03.2001

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.2001

Отец: Котынов Николай Иванович

Мать: Котынова Оксана Витальевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
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