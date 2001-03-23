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Абрамова (Котынова) Елена Николаевна
Абрамова (Котынова) Елена Николаевна
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Древо
Место рождения
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
Дата рождения
23.03.2001
Пол
Женский
Отец
Котынов Николай Иванович
1982 г.р.
Мать
Котынова (Коровина) Оксана Витальевна
1980 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.2001
Отец:
Котынов Николай Иванович
Мать:
Котынова Оксана Витальевна
Екатеринбург
, город Екатеринбург, Свердловская область
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