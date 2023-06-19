Кузьмина (Платонова) Ирина Николаевна
Место рождения
Дата рождения17.10.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1976
Отец: Платонов Николай Александрович
Мать: Платонова Ольга
Рождение ребёнка
17.08.1994
Сын: Кузьмин Денис Геннадьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий
Рождение ребёнка
17.06.2000
Дочь: Кузьмина Ангелина Геннадьевна
Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий
Рождение ребёнка
17.05.2008
Сын: Кузьмин Ярослав Геннадьевич
Отец ребёнка: Кузьмин Геннадий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кузьмин Геннадий