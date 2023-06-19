Кузьмин Геннадий
Место рождения
Дата рождения02.01.1972
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1994
Сын: Кузьмин Денис Геннадьевич
Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
17.06.2000
Дочь: Кузьмина Ангелина Геннадьевна
Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
17.05.2008
Сын: Кузьмин Ярослав Геннадьевич
Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно