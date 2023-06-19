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Кузьмин Геннадий

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Место рождения

Новофедоровка, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

02.01.1972

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Новофедоровка, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.08.1994

Сын: Кузьмин Денис Геннадьевич

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаевна

Новофедоровка, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.06.2000

Дочь: Кузьмина Ангелина Геннадьевна

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаевна

Новофедоровка, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.05.2008

Сын: Кузьмин Ярослав Геннадьевич

Мать ребёнка: Кузьмина Ирина Николаевна

Новофедоровка, Аургазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмина Ирина Николаевна