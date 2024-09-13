Шихова Матрона Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.02.1881
Дочь: (Шихова) Феодора Петровна
Отец ребёнка: Шихов Петр Исакович Иванович
Николаевский завод, Б. Тулунский округ, Сибирский край
Смерть
Неизвестно