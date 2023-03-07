Минеева (Обухова) Анна Миихайлова/Минеева
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.11.1900 ст.
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Надежда Яковлевна
Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванов
Рождение ребёнка
1911
Сын: Наговицын Никифор Яковлевич
Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванов
Рождение ребёнка
1915
Сын: Наговицын Степан Яковлевич
Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванов
Рождение ребёнка
04.11.1918
Сын: Наговицын Михаил Яковлевич
Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванов
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1949