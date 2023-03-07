Минеева (Обухова) Анна Миихайлова/Минеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минеева (Обухова) Анна Миихайлова/Минеева

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1881

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.11.1900 ст.

Муж: Наговицын Яков Иванов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Надежда Яковлевна

Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванов

Рождение ребёнка
1911

Сын: Наговицын Никифор Яковлевич

Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванов

Рождение ребёнка
1915

Сын: Наговицын Степан Яковлевич

Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванов

Рождение ребёнка
04.11.1918

Сын: Наговицын Михаил Яковлевич

Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванов

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Наговицын Яков Иванов

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1949
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