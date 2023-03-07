Наговицын Яков Иванов
Место рождения
Дата рождения10.10.1881 ст.
Дата смерти1948
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1881 ст.
Бракосочетание
05.11.1900 ст.
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Надежда Яковлевна
Мать ребёнка: Минеева Анна Миихайлова/Минеева
Рождение ребёнка
1911
Сын: Наговицын Никифор Яковлевич
Мать ребёнка: Минеева Анна Миихайлова/Минеева
Рождение ребёнка
1915
Сын: Наговицын Степан Яковлевич
Мать ребёнка: Минеева Анна Миихайлова/Минеева
Рождение ребёнка
04.11.1918
Сын: Наговицын Михаил Яковлевич
Мать ребёнка: Минеева Анна Миихайлова/Минеева
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Вера Яковлевна
Мать ребёнка: Минеева Анна Миихайлова/Минеева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1948