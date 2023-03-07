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Наговицын Яков Иванов

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Место рождения

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

10.10.1881 ст.

Дата смерти

1948

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1881 ст.

Отец: Наговицын Иван Василиев

Мать: Наговицына Матрона Иванова

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
05.11.1900 ст.

Жена: Минеева Анна Миихайлова/Минеева

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Надежда Яковлевна

Мать ребёнка: Минеева Анна Миихайлова/Минеева

Рождение ребёнка
1911

Сын: Наговицын Никифор Яковлевич

Мать ребёнка: Минеева Анна Миихайлова/Минеева

Рождение ребёнка
1915

Сын: Наговицын Степан Яковлевич

Мать ребёнка: Минеева Анна Миихайлова/Минеева

Рождение ребёнка
04.11.1918

Сын: Наговицын Михаил Яковлевич

Мать ребёнка: Минеева Анна Миихайлова/Минеева

Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Вера Яковлевна

Мать ребёнка: Минеева Анна Миихайлова/Минеева

Место жительства
Неизвестно
Ерехинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
1948
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