Гладкова (Корнеева) Екатерина Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1851
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.07.1871
Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 16. Бессрочно-отпускной служивший в Белебеевской уездной команде рядовой Михаил Иванов Гладков, первым браком – 42 года (с вычисленным ранее разница 3 года). Шаловской волости деревни Шульгиной крес... Показать все
Смерть
Неизвестно