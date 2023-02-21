Гладкова (Корнеева) Екатерина Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гладкова (Корнеева) Екатерина Алексеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1832 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.07.1871

Муж: Гладков Михаил Иванов

Старая Купавна, Богородский, Московская область
№ 16. Бессрочно-отпускной служивший в Белебеевской уездной команде рядовой Михаил Иванов Гладков, первым браком – 42 года (с вычисленным ранее разница 3 года). Шаловской волости деревни Шульгиной крес... Показать все
Смерть
Неизвестно
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