Хритонов Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1795
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1809
Сын: Федунов Иван Петров
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1848
Дочь: Улита Петрова
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
До 1854
Сын: Хритонов Пётр Петров
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно