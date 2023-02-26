Хритонов Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хритонов Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1775

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1795

Сын: Федунов Тимофей Петров

Мать ребёнка: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Федунов Иван Петров

Мать ребёнка: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1848

Дочь: Улита Петрова

Мать ребёнка: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
До 1854

Сын: Хритонов Пётр Петров

Мать ребёнка: ?

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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